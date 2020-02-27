مقتل ثلاثة جنود أتراك في إدلب ودول تطالب روسيا في مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في سوريا  

2020/02/27 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو -نيويورك- اسطنبول – الزمان – (أ ف ب) – قُتل ثلاثة جنود أتراك في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا حيث تتواجه القوات التركية وقوات دمشق، وفق ما أعلن الخميس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، معتبراً في الوقت نفسه أن الوضع يتخذ منعطفاً “مواتياً”.وأعلن إردوغان خلال مؤتمر صحافي في أنقرة “لدينا ثلاثة شهداء…في المقابل، […]

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