بطولة العراق: المباريات من دون جمهور بسبب فيروس كورونا

2020/02/27 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم الخميس إقامة مباريات بطولة الدوري المحلي من دون جمهور حتى إشعار آخر تجنبا لتفادي خطر تفتشي فيروس كورونا المستجد بعد اعلان إصابة ستة أشخاص في البلاد.وذكر المشرف على ادارة شوؤن الاتحاد أحمد عباس لوكالة فرانس برس “انسجاما مع توصيات وتعليمات خلية الأزمة (الحكومية)، تقرر إقامة […]

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