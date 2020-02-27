فيروس كورونا يوجه ضربة قاصمة لقطاع السياحة الدينية في العراق

2020/02/27 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف (العراق)-(أ ف ب) – بعد ان تعرض قطاع السياحة الدينية الحيوي في العراق لاضرار كبيرة اثر موجة الاحتجاجات والاضطرابات السياسية، فضلا عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران، يأتي فيروس كورونا ليقضي عليه تماما.واغلقت الفنادق في مدينة كربلاء ابوابها وأصبحت الكمامات أكثر شيوعًا في الشارع من الثوب الأسود الطويل الذي ترتديه الزائرات.وباتت اعداد […]

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