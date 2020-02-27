صحة النجف: الحالتين المشتبه بهما ثبت بالتحليل المختبري عدم اصابتهما بفيروس كورونا

2020/02/27 | 23:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دائرة صحة محافظة النجف، الخميس، أن الحالتين المشتبه بهما ثبت بالتحليل المختبري عدم اصابتهما بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “الحالتين بهما ثبت بالتحليل المختبري عدم اصابتهما بفيروس كورونا”.وكانت مصادر عقد اعلنت تسجيل حالتين يشتبه باصابتهما بفيروس كورونا في النجف الاشرف.انتهى..م.م

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