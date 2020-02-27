تقنية الـ Ultherapyعلاج غير جراحي بنسبة نجاح 100 بالمائة

2020/02/27 | 23:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يمكن أن تُعزى الشيخوخة جزئياً إلى انخفاض إفراز الجسم لمادة الكولاجين الذي يبدأ بالتراجع بنسبة 1 بالمائة سنوياً بعد عمر 38 عاماً، ما يحفز البشرة على الترهل تدريجياً.وتُعتبر تقنية الـ Ultherapy وسيلة غير جراحية لشد مناطق مثل الذقن، والعنق، والحاجب، وخط الرقبة لضمان المحافظة على رشاقة البشرة، ونضارتها، وحيويتها، وتعتمد على ذات التكنولوجيا […]

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