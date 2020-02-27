2020/02/27 | 23:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ايقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية في جميع دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لمدة 7 ايام في بغداد وجميع المحافظات.

وقال اعلام الداخلية في بيان، تلقته "الغد برس"، انه "التزاماً بتوجيهات لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠، ونظراً لما تشهده دوائر الاحوال المدنية والجوازات والاقامة من زخم بشري، وللوقاية مو انتشار فايروس كورونا".

أعلن مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشات ابراهيم الخفاجي، عن "ايقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية في جميع دوائر المديرية في بغداد والمحافظات ابتداء من يوم الاحد الموافق 2020/3/1 ولمدة سبعة ايام للحفاظ على سلامة المواطنين ، ويستنثى من ذلك الحالات الإنسانية والحرجة ".

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