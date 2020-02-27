روما يتأهل على حساب جينت البلجيكي في الدوري الأوروبي

2020/02/27 | 23:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تأهل فريق روما الإيطالي لثمن نهائي الدوري الأوروبي، بعد تعادله اليوم الخميس، أمام مضيفه جنت البلجيكي بهدف لمثله، في إياب الدور الـ32.

وعلى ملعب (جيلامكو أرينا)، تقدم أصحاب الأرض أولا عن طريق الكندي جوناثان ديفيد في الدقيقة 25.

وبعد 4 دقائق، أدرك جاستين كلويفرت هدف التعادل للذئاب، والذي تأهلا به للدور المقبل من البطولة.

وفاز الفريق الإيطالي ذهابا بهدف نظيف أحرزه المهاجم الشاب كارليس بيريز، المعار من نادي برشلونة، في المباراة التي أقيمت على ملعبه (الأوليمبيكو).

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