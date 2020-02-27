فريق المحاميين الايزيديين لـ “ايزيدي 24″، “نجمع الآن الأدلة والأثباتات لبراءة خالد شمو”

2020/02/27 | 23:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين في الرابع من شباط 2020 حكمت محكمة جنايات الموصل بالاعدام شنقا على “خالد شمو” وهو ايزيدي من سنجار ونزح مع عائلته الى دهوك في آب عام 201، نتيجة لذلك انطلقت مظاهرات عديدة في جميع اماكن تواجز الايزيديين وايضا تم الاعلان عن تشكيل فريق من المحاميين الايزيديين لمتابعة القضية.وتحدث متحدث …

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