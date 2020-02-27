33 اصابة بفيروس كورونا في ولاية امريكية

2020/02/27 | 23:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوزوم الخميس أن هناك 33 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد في الولاية.وقال الحاكم أن السلطات الصحية تراقب نحو 8400 شخص ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض الإصابة بالفيروس بعد أن قدموا إلى الولاية عبر رحلات جوية محلية.وأعلن نيوزوم أن الولاية تسعى للحصول على المزيد من اختبارات كشف الفيروس عبر الحكومة الفدرالية للمساعدة في مكافحته، نظرا لأن الولاية لا تمتلك سوى 200 جهاز فقط في الوقت الحالي.وأوضح أن الوكالات الصحية الفدرالية سوف ترسل المزيد من هذه الأجهزة في غضون الأيام المقبلة.وبذل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء قصارى جهوده لتهدئة مخاوف مواطنيه والأسواق من مخاطر فيروس كورونا المستجدّ، إذ كلّف نائبه مايك بنس تنسيق جهود مكافحة الوباء.وردّاً على سؤال عن إمكانية فرض مزيد من القيود على السفر قال ترامب "يمكننا أن نفعل ذلك في الوقت المناسب.الوقت الآن ليس مناسباً لذلك".وحذّر وزير الصحة الأميركي أليكس عازار الأربعاء من أنّه إذا كان خطر فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة تحت السيطرة حالياً فإنّ هذا الوضع قد لا يستمر على حاله طويلاً إذ قد "يتغيّر بسرعة" نحو الأسوأ.

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