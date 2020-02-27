2020/02/27 | 23:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ اربيل أعلنت سطات إقليم كردستان العراق اليوم الخميس إعادة أكثر من 5 آلاف مواطن من الاقليم عبر المنافذ الحدودية مع إيران.وطالب ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ في الإقليم ﺭﻳﺒﺮ أﺣﻤﺪ خلا ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﺯﻧﭽﻲ ، مواطني ﺃﻗﻠﻴﻢ ﻛﺭﺩﺳﺘﺎﻥ بﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨتي ﺍﻟﻨﺠﻒ ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ والحد من التنقل ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﻗﻠﻴﻢ الا لأﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ، مؤكدا أن السلطات قامت بارجاع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 5000 ﺍﻵﻑ مواطن ﻣﺴﺎفر ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ مع إيران.وطالب ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍلاﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ والمنظمات التي تخطط للاحتفال باعياد ﻧﻮﺭﻭﺯ لإلغائها ﻻﻧﻪ ﻟﻦ يسمح باﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أﺭﺑﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍلأخرى.من جهته أكد صباح هورامي مدير صحة السليمانية ،اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة لمنع تفشي الفيروس.وبيّن أن حكومة كردستان اتخذت اجراءات عاجلة من ضمنها إعلان تعطيل الدوام الرسمي في الإقليم وتعليق احتفالات العيد القومي الكردي ، ونشر التوعية ومنع التجمع في الأماكن المغلقة بالإضافة الى النصح لعدم السفر الى محافظتي النجف وكركوك ويكون التنقل داخل محافظات الإقليم بشكل محدود.وكشف مدير صحة السليمانية عن وجود شخصين يشتبه باصابتهما بفيروس كورونا، لكن الفحوصات الطبية اثبتت سلامتهما من المرض. ولفت إلى أن من ضمن الاجراءات المتخذة نقل المسافرين الوافدين الى الإقليم من إيران الى الحجر الصحي كإجراء وقائي لمنع وصول الفيروس، لافتا إلى تخصيص فنادق مجهزة بكافة المستلزمات الطبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمنع تسلل كورونا .. كردستان تعيد الاف الوافدين الى ايران) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمنع تسلل كورونا .. كردستان تعيد الاف الوافدين الى ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).