مجلس القضاء الاعلى يقرر تأجيل اختبار القبول في المعهد القضائي الى اشعار اخر

2020/02/27 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

قرر مجلس القضاء الاعلى، الخميس، تأجيل اختبار الكفاءة للقبول في المعهد القضائي المقرر إجراؤه، غداً الجمعة ، إلى إشعار آخر.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نظراً للظروف الصحية وانتشار فايروس كورونا في عدد من بلدان العالم، قرر مجلس القضاء الأعلى تأجيل اختبار الكفاءة للقبول في المعهد القضائي المقرر في يوم غدٍ الجمعة ٢٨ / شباط الحالي ، إلى إشعار آخر حرصا من المجلس على سلامة المشاركين فيه" .

بغداد اليوم ـ بغداد

أكد النائب جواد الموسوي، الخميس، أن تأجيل التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، جاء من أجل المصالح والمناصب لا غير.

وقال الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "كل من يدعي ان التصويت على كابينة رئيس

بغداد اليوم - ذي قار

رد المتظاهر في محافظة ذي قار الدكتور علاء الركابي ، الخميس 27-2-2020، على المخاوف من انتشار مرض كورونا بسبب تظاهرة الاول من اذار ام المنطقة الخضراء وسط بغداد ، والتي دعا اليها في وقت سابق.

وقال الركابي بمنشور على صفحته بموق

بغداد اليوم _ متابعة

كشف عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، النائب سعد الحلفي، اليوم الخميس، سبب التأخر في إعلان نتائج التحقيق بعمليات مقتل المتظاهرين منذ إندلاع موجة الاحتجاجات مطلع تشرين الأول الماضي.

وقال سعد الحلفي، في تصريحات صحفية،

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