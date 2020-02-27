صحة واسط: نتائج جميع الحالات المشتبه بها في مستشفياتنا خالية من الكورونا

2020/02/27 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ واسط

أكدت دائرة صحة محافظة واسط، الخميس، أن نتائج جميع الحالات المشتبه بها في مستشفيات المحافظة خالية من الكورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نتائج جميع الحالات المشتبه في مستشفياتنا ظهرت اليوم وكانت سالبة اَي خالية من مرض الكورونا"، مبينة انه "تم السماح لهم بمغادرة المستشفى لمنازلهم شاكرين تعاونهم معنا في إجراءاتنا الطبية الاحترازية".

واضافت أنه "فِي الوقت الذي نستمر بتكثيف الإجراءات الاحترازية مع كل شخص مشتبه بإصابته حتى ولو بنسبة شك بسيطة حرصا منا على سلامة أبناء المحافظة ندعو الجميع للتعاون مع كوادر دائرة الصحة".

بغداد اليوم _ النجف

أكدت دائرة صحة محافظة النجف، الخميس، أن الحالتين المشتبه بهما ثبت بالتحليل المختبري عدم اصابتهما بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحالتين بهما ثبت بالتحليل المختبري عدم اصابتهما بفيروس كورو

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة، الخميس، عن ايقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية في جميع محافظات العراق.

وقال مدير عام المديرية، اللواء الحقوقي، نشأت ابراهيم الخفاجي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة تؤكد اكتشافها حالةً جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستج

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