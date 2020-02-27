صحة النجف: الحالتان المشتبه بهما ثبت بالتحليل المختبري عدم اصابتهما بفيروس كورونا

2020/02/27 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ النجف

أكدت دائرة صحة محافظة النجف، الخميس، أن الحالتين المشتبه بهما ثبت بالتحليل المختبري عدم اصابتهما ...





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