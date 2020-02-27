لبنان يعلن عن اصابة ثالثة بكورونا

2020/02/27 | 23:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت وزارة الصحة “تسجيل حالة ثالثة مثبتة مخبريًا مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 “.وقالت الوزارة ان الحالة “هي لشخص إيراني من مواليد 1943، أتى إلى لبنان على متن الطائرة القادمة من إيران التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي صباح الرابع والعشرين من شباط الجاري”.واشار البيان الى إحضار الشخص من منزله بواسطة الصليب […]

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