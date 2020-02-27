الحكم على تاجر مخدرات 15 عاما اعتقل في السليمانية

2020/02/27 | 23:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن آسايش السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن اعتقال شخص بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، مبيناً ان محكمة جنايات السليمانية حكمت عليه بالسجن لمدة 15 عاماً.وجاء في بيان لمديرية آسايش (امن) محافظة السليمانية، حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “بهدف مكافحة واستئصال الاتجار بجميع انواع المواد المخدرة واي عمل غير قانوني، تمكنت قواتها من اعتقال شخص […]

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