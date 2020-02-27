القضاء الاعلى يؤجل اختبار القبول في المعهد القضائي بسبب كورونا

2020/02/27 | 23:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، تأجيل اختبار الكفاءة للقبول في المعهد القضائي المقرر الجمعة المقبل إلى إشعار آخر، بناءً على طلب من خلية الأزمة المشكلة لمواجهة فايروس كورونا.وذكر بيان رسمي لمجلس القضاء الاعلى أطلعت عليه “يس عراق”، أنه “نظرا للظروف الصحية وانتشار فايروس كورونا في عدد من بلدان العالم، قرر […]

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