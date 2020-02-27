ميشيل نجيب - إيمان الدكتور مجدى يعقوب

2020/02/27 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميشيل_نجيب إلى هذه الدرجة من الإهتمام المبالغ فيه بل والمتعمد من وسائل الإعلام والإتصال الإجتماعى، أن تهتم بتغريدات رجال الدين كهنة السلفيين من دعاة ورعاة حتى يكون كلامهم هو الشغل الشاغل والبحث عن جنتهم المزعومة؟الجميع " من يستخدم العقل" يعرف جيداً أن جنة الإسلام هى للمسلمين ويشهد على ذلك كتب التراث ونصوص الكتاب المحروس والمحفوظ خوفاً من ألاعيب الجن والشياطين بتحريفه، وجنة اليهود هى القدس وفلسطين......

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