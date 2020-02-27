ياسين المصري - ما سر عداء العروبان والمتأسلمين لعلم المنطق؟

2020/02/27 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_المصري كثير من العلماء والمفكرين تناولوا محنة الفلسفة وتشويه صورتها في الفكر العروبي الإسلاموي، بالبحث والفحص والتمحيص، والقليل منهم أشار عرضًا إلى محنة المنطق في نفس الفكر وعدائه المطلق له.في هذا المقال سوف أحاول استيضاح هذا الأمر ببساطة شديدة وبعيدًا عن التعقيدات الفلسفية والفزلكات اللغوية.تشيع بين العربان والمتأسلمين بالتبعية مقولة تدل بوضوح على مدى ازدرائهم وتبخيسهم للعقل البشري، هي : ”من تمنطق ......

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