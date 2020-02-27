كتائب حزب الله: أمريكا تستخف بالعراقيين وقواه الوطنية من خلال وصفهم بالإرهابيين

2020/02/27 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت كتائب حزب الله، اليوم الخميس، ان “اميركا تواصل استخفافها بالشعب العراقي وقواه من خلال اتهامهم ووصفهم بالارهابيين، مؤكدة ان اميركا مصابة بالذعر بعد ما الحقته فصائل المقاومة من خسائر وصنيعتها داعش”.وذكرت الكتائب في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “من دواعي فخرنا ان تقر أمريكا بخطرنا على وجودها ومخططاتها في العراق والمنطقة”.وأضاف، ان “مجاهدونا نذروا […]

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