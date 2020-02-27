2020/02/27 | 23:54 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفط الجنوب يحقق أول انتصاراته أمام أربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/27 | 23:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط الجنوب يحقق أول انتصاراته أمام أربيل) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط الجنوب يحقق أول انتصاراته أمام أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).