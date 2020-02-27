2020/02/27 | 23:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب كورونا ...الاحوال المدنية توقف اصدار المستمسكات الثبوتية ابتداء من الاحد المقبل ولمدة اسبوع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/27 | 23:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا ...الاحوال المدنية توقف اصدار المستمسكات الثبوتية ابتداء من الاحد المقبل ولمدة اسبوع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا ...الاحوال المدنية توقف اصدار المستمسكات الثبوتية ابتداء من الاحد المقبل ولمدة اسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).