الصدر: التجمعات كالمظاهرات والاعتصامات وماشاكلها تزيد من تفشي فيروس كورونا

2020/02/27 | 23:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد زعيم اليتار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، ان التجمعات كالمظاهرات والاعتصامات وماشاكلها تزيد من تفشي فيروس كورونا، مضيفا فمن يتحمل من اجل الطاعة ويتحلى بالقوة الصحية والتعمق الباطني فليتمسك بالامور الدينية والوطنية.

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