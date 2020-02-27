إصابة جديدة بـ كورونا في العراق ليرتفع العدد إلى 7

2020/02/27 | 23:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك، ليرتفع العدد إلى 7 إصابات في أرجاء البلاد، إحداها في بغداد.وقال متحدث الوزارة سيف البدر، في بيان صحفي، “تؤكد وزارة الصحة اكتشافها حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك (شمال)، لرجل يبلغ من العمر 51 سنة، كان قد […]

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