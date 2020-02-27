المرصد: مقتل 34 جندياً تركياً على الأقل بغارات على إدلب

2020/02/27 | 23:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مقتل 34 جنديا تركياً_على الأقل_ قتلوا بالغارات الجوية على ريف #إدلب.وقال المرصد إن الغارات الجوية التي نُفذت اليوم على المنطقة الواقعة بين

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