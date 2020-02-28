محافظة دهوك تتخذ 3 اجراءات مؤقتة لدرء مخاطر كورونا

2020/02/28 | 00:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر محافظ دهوك باقليم كوردستان فرهاد اتروشي، اليوم الخميس، تعليق اقامة مجالس العزاء ومنع تدخين الاركيلة واغلاق مراكز التدليك.

وكشف اتروشي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس المحافظة ومدير صحة دهوك نزار عصمت، عن الاجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا للرأي العام بالقول انه بعد اجتماع موسع مع الاطراف والجهات معنية لمواجهة وباء كورونا، تقرر منع تدخين الاركيلة في المقاهي وكذلك اغلاق مراكز التدليك لمدة مؤقتة.

واضاف اتروشي انه تقرر ايضا ايقاف مراسيم مجالس العزاء لمدة شهر واحد، مطالبا رجال الدين مساعدة الاجهزة المعنية من اجل تنفيذ هذا القرار بهدف وقاية صحة المواطنين.

كما طالب اتروشي اهالي دهوك ايلاء الاهمية للتعليمات الصحية والتعاون مع الاجهزة المعنية من اجل حماية الصحة العامة.

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