اردوغان يترأس اجتماعا امنيا طارئا بشأن إدلب السورية

2020/02/28 | 00:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الخميس، اجتماعا أمنيا طارئا لبحث آخر التطورات في محافظة إدلب السورية.

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