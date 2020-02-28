كورونا يواصل الانتشار رغم الإجراءات المشددة في الشرق الأوسط وأوروبا

2020/02/28 | 00:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تتوسع قائمة الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجدّ وتتشدد الاجراءات المتخذة للسيطرة على انتشاره، اذ علقت السعودية دخول المعتمرين وأغلقت المدارس في عدة بلدان واستمر تراجع البورصات.في ما يلي آخر تطورات الفيروس القاتل في العالم في الساعات الأربع والعشرين الماضية: أصاب فيروس كورونا أكثر من 82.580 ألف شخص وأودى بأكثر من […]

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