قاسم المحبشي - فلسفة التقدم ولادة الفكرة وسياقات المعنى

2020/02/28 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي أفضت التحولات التاريخية التي شهدتها أوروبا منذ بدء عصر النهضة، إلى تبلور مفهوم جديد لمعنى التاريخ وحركته وتطوره، هو مفهوم التقدم الإنساني الذي لا حدود له ويرى (تشارلز ريد) "انه ليس هناك فكرة اخطر من فكرة التقدم مارست تأثيراً كبيرا في الثقافة الحديثة أو من المرجح إن تمارس تأثيراً اكبر منها في المستقبل"1.ونحن هنا سوف نسلط الضوء للكشف عن البدايات الأولى لنشؤ فلسفة التقدم وتبلورها في القرن الثامن عشر؛......

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