2020/02/28 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم
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وقال المصدر في حديث ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر امني: اغلاق منفذ الشيب في ميسان امام المسافرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ ميسان
افاد مصدر امني، الخميس، باغلاق منفذ الشيب في محافظة ميسان امام المسافرين.
وقال المصدر في حديث ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر امني: اغلاق منفذ الشيب في ميسان امام المسافرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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