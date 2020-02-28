مصدر امني: اغلاق منفذ الشيب في ميسان امام المسافرين

2020/02/28 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ميسان

افاد مصدر امني، الخميس، باغلاق منفذ الشيب في محافظة ميسان امام المسافرين.

وقال المصدر في حديث ...





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