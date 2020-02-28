الصدر: التجمعات كالتظاهرات والاعتصامات تزيد من انتشار المرض المتفشي

2020/02/28 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ متابعة

رأى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس، أن التجمعات مثل التظاهرات والاعتصامات تزيد من انتشار المرض المتفشي.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "التجمعات الدينية كصلوات الجماعة والجمعة والزيارات وما شاكلها تزيد من الضرر الصحي، كما أن التجمعات الاخرى كالتظاهرات والاعتصامات والملاعب والاسواق المكتضة وما شاكلها تزيد من المرض المتفشي الذي يكاد ان يصنف (وباءً)".

بغداد اليوم ـ بغداد

قرر مجلس القضاء الاعلى، الخميس، تأجيل اختبار الكفاءة للقبول في المعهد القضائي المقرر إجراؤه، غداً الجمعة ، إلى إشعار آخر.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نظراً للظروف الصحية وانتشار فايروس كورونا في عدد من

بغداد اليوم ـ بغداد

أكد النائب جواد الموسوي، الخميس، أن تأجيل التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، جاء من أجل المصالح والمناصب لا غير.

وقال الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "كل من يدعي ان التصويت على كابينة رئيس

بغداد اليوم - ذي قار

رد المتظاهر في محافظة ذي قار الدكتور علاء الركابي ، الخميس 27-2-2020، على المخاوف من انتشار مرض كورونا بسبب تظاهرة الاول من اذار ام المنطقة الخضراء وسط بغداد ، والتي دعا اليها في وقت سابق.

وقال الركابي بمنشور على صفحته بموق

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