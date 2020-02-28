2020/02/28 | 00:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، عن تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تعلن تعافي أجنبي حامل لـ«كورونا».. والصحة العالمية تعلن خلوها من الفيروس) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تعلن تعافي أجنبي حامل لـ«كورونا».. والصحة العالمية تعلن خلوها من الفيروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).