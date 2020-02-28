2020/02/28 | 00:42 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت وكالة “رويترز” إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً حول التطورات في إدلب.
ونقلت “رويترز” عن مصدرين أمنيين تركيين، قولهما إن الاجتماع الذي ترأسه #أردوغان انعقد
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ونقلت “رويترز” عن مصدرين أمنيين تركيين، قولهما إن الاجتماع الذي ترأسه #أردوغان انعقد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: أردوغان يترأس اجتماعاً أمنياً حول إدلب) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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