2020/02/28 | 00:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة “رويترز” إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً حول التطورات في إدلب.ونقلت “رويترز” عن مصدرين أمنيين تركيين، قولهما إن الاجتماع الذي ترأسه #أردوغان انعقد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: أردوغان يترأس اجتماعاً أمنياً حول إدلب) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: أردوغان يترأس اجتماعاً أمنياً حول إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).