2020/02/28 | 00:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأهلي يعطل النصر عن منافسة الهلال في الدوري السعودي (المستقلة) – حسام الدين جمال – حسمت نتيجة التعادل 2-2 مباراة أهلي جدة مع مضيفه النصر، في مباراة الكلاسيكو بالجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين. افتتح بيتروس لاعب النصر التسجيل للأهلي في الدقيقة 32 بالخطأ في مرماه، وأضاف عمر السومة الهدف الثاني في الدقيقة 43 من […]

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