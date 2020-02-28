التلفزيون السوري: سماع دوي انفجارين في محيط اللاذقية

2020/02/28 | 00:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن التلفزيون السوري عن "سماع دوي انفجارين في محيط اللاذقية ".

بدورها افادت الاخبارية السورية بأن "الأصوات التي سمعت في محيط اللاذقية ناتجة عن اعتداء المسلحين المتواجدين في منطقة بداما بريف إدلب، على محيط اللاذقية من دون وقوع أي خسائر".

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