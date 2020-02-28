2020/02/28 | 00:59 - المصدر: الغد برس

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الإرهابيون في إدلب يستهدفون الطائرات السورية والروسية بصواريخ كتف

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الإرهابيون في إدلب يستهدفون الطائرات السورية والروسية بصواريخ كتف أمريكية

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