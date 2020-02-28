ارتفاع قتلى الجيش التركي إلى 22 في هجوم جوي سوري في إدلب

2020/02/28 | 00:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات التركية مقتل 22 جنديا تركيا في هجوم جوي للقوات السورية في محافظة إدلب.

وأكد والي محافظة هطاي، رحمي دوغان، سقوط جرحى بين الجنود الأتراك في الهجوم، حالة بعضهم خطيرة، وتم نقلهم من إدلب عبر معبر "جيلوة غوزو" الحدودي إلى هطاي.

من جانبه، تحدث "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن مقتل 34 جنديا تركيا على الأقل بغارات جوية، اليوم الخميس، في المنطقة الواقعة بين قريتي البارة وبليون في إدلب.

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