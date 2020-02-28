دراسة تنصح عدم تناول 4 اطعمة قبل النوم

2020/02/28 | 01:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثناء الليل يهدأ الجسم وتتباطأ عملية ‫الأيض، وكلما تقدم المرء في العمر أصبح الأمر أكثر وضوحا، فبمجرد بلوغ ‫سن الأربعين يصبح التخلص من الدهون أصعب مما كان عليه الحال قبل بضع ‫سنوات.

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