زاهر بولس - بين الحتميّة والفردانيّة في صياغة النَص. (البحث كاملًا)

2020/02/28 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زاهر_بولس (1)إن الكتابة، كتابة النَص بشكل عام، قضيّة غاية في التركيب والتعقيد، والأكثر تعقيدًا كتابة الشِعر.وأكاد أجرؤ أن أقول إن العوامل المؤثرة في انتاج وصياغة النَص النهائي هي عوامل ومؤثّرات "لا نهائيّة"، ناهيك عن "لا نهائيّة عوامل فهم وإدراك المتلقي".فهل الكاتب أو الشاعر هو رأس هرم حتميّة شكل صياغة النَّص منذ البدء؟ أم هل هنالك حيّز لفردانيّة المُبدِع وبعض الحظوظ والصُدَف؟ أم أنّها تجليّات......

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