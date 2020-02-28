2020/02/28 | 01:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد: النجمة العالمية تايلور سويفت تتحول إلى رجل من أجل The man (المستقلة) – منى شعلان/ أطلقت النجمة العالمية تايلور سويفت، كليبها الجديد والذي يحمل اسم “The man”، عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، وحقق حتى الآن أكثر من 4 مليون مشاهدة فى أقل من عشر ساعات من طرحه .وقد أعربت النجمة العالمية تايلور ، […]

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