وزير الخارجية التركي يجري اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لحلف الناتو

2020/02/28 | 01:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وذلك مع ارتفاع وتيرة التوتر في إدلب السورية.

وقُتِلَ، مساء امس الخميس، 9 جنود من الجيش التركي في هجوم جوي سوري في إدلب.

وأوضح رحمي دوغان، أنه تم إدخال الجنود الأتراك من إدلب عبر بوابة "جيلوة غوزو" الحدودية.

وأشار والي هطاي إلى أن علاج الجنود الأتراك المصابين مستمر في المستشفيات.

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