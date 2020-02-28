القوات الموالية لتركيا في إدلب تستهدف الطائرات السورية والروسية بصواريخ كتف أمريكية

2020/02/28 | 01:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال مصدر عسكري، اليوم الجمعة إن القوات الموالية لتركيا في إدلب يستخدمون صواريخ كتف صناعة أمريكية لاستهداف الطائرات الحربية السورية والروسية خلال العمليات التي تنفذها ضدهم على محور سراقب.

وأكد المصدر في تصريح إلى وكالة الأنباء السورية (سانا) أن “القوات استخدمت صواريخ كتف صناعة أمريكية وبدعم تركي لاستهداف الطائرات الحربية السورية والروسية في الوقت الذي يقدم فيه النظام التركي دعما للقوات بالمدفعية والصواريخ المحمولة على الكتف في المعارك الدائرة على محور سراقب".

وقُتِلَ، مساء اليوم الخميس، 22 جنديا من الجيش التركي في هجوم جوي سوري في إدلب.

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