2020/02/28 | 01:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد قتلى الجيش التركي، جراء هجوم جوي سوري في إدلب إلى 22 قتيلا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع قتلى الجيش التركي إلى 22 بهجوم سوري في إدلب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع قتلى الجيش التركي إلى 22 بهجوم سوري في إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).