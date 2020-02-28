2020/02/28 | 02:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوري الأوروبي..أولمبياكوس يقصي أرسنال ويكمل عقد المتأهلين (المستقلة) – حسام الدين جمال – انتهت مساء الخميس مرحلة الإياب بدور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.وتمكن أولمبياكوس اليوناني من خطف بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي من براثن أرسنال الإنجليزي، بعد تعادلهما 2-2، والاحتكام لقاعدة الهدف الاعتباري خارج الأرض.مباراة الذهاب في اليونان انتهت بفوز أرسنال […]

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