كورونا يفتك النظام الإيراني.. إصابة نائبة روحاني ووزير الصحة ووفاة سفير ونائبين في القائمة

2020/02/28 | 02:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بات فيروس كورونا المستجد حديث العالم بأكمله بعد تسجيل رقم مخيف من المصابين به إلى جانب عدد الوفيات، فضلا عن أنه أصاب عدد من كبار المسئولين في إيران.كورونا أصاب نائبة الرئيس الإيراني، ووزير الصحة الإيراني، وقضى على حياة سفير سابق، إلى جانب إصابة عدد من المسئولين وهو ما دفع العالم للحديث عن حصد […]

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