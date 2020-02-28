مروحيات إسرائيلية تقصف مواقع للجيش السوري في القنيطرة

2020/02/28 | 02:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت مروحيات اسرائيلية مواقع تابعة للجيش السوري في مدينة القنيطرة .

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