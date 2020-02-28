كوبنهاجن يتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي

2020/02/28 | 02:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل كوبنهاجن الدنماركي إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بفوزه على سلتيك (4-2) في إياب دور الـ 32 من المسابقة.

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