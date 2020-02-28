2020/02/28 | 02:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد: تريلر فيديو كليب Stupid Love للنجمة ليدي غاغا (المستقلة) – منى شعلان/ طرحت النجمة العالمية ليدي غاغا ، تريلر فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان Stupid Love ضمن ألبومها السادس ، ومن المقرر إطلاق الفيديو كليب غدا الجمعة ، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.وظهرت غاغا ، خلال تيزر الفيديو الكليب وهي تغني All I […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: تريلر فيديو كليب Stupid Love للنجمة ليدي غاغا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: تريلر فيديو كليب Stupid Love للنجمة ليدي غاغا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).