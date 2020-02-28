2020/02/28 | 03:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا يفعل حكم الكلاسيكو في مبارياته مع ريال مدريد وبرشلونة؟ (المستقلة) – حسام الدين جمال – أسند الاتحاد الإسباني لكرة القدم إدارة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد في الليجا للحكم أنطونيو ماتيو لاهوز، الذي سبق له تحكيم عدة مباريات كان الغريمين طرفا فيها.ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد، الأحد، في ملعب سانتياجو برنابيو، في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا يفعل حكم الكلاسيكو في مبارياته مع ريال مدريد وبرشلونة؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا يفعل حكم الكلاسيكو في مبارياته مع ريال مدريد وبرشلونة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).