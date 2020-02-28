2020/02/28 | 03:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يعرض مايك تايسون 10 ملايين دولار لمن يقبل الزواج من ابنته؟ (المستقلة) – منى شعلان/ انتشرت العديد من الأقاويل ،حول عرض الملاكم العالمي ​مايك تايسون​ 10 ملايين دولار أميركي لمن يوافق علي الزواج من ابنته الكبرى ميكي التي تبلغ من العمر 30 عاما وهي لم تتزوج حتى الآن.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يعرض مايك تايسون 10 ملايين دولار لمن يقبل الزواج من ابنته؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يعرض مايك تايسون 10 ملايين دولار لمن يقبل الزواج من ابنته؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).