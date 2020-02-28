آبل تفتح أول متجر لها بالهند

2020/02/28 | 03:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التنفيذي لآبل الأميركية تيم كوك إن الشركة ستفتح أول متجر للبيع بالتجزئة في الهند عام 2021.

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